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سعد الحريري يتصدر "ترند" جوجل بعد تداول أنباء عودته لرئاسة الحكومة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:22 م
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سعد الحريري
سعد الحريري
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تصدر سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، الذي تقدم باستقالته، بعدما ثار اللبنانيون، من أجل عزل الحكومة، رغبةً في التخلص من التبعية الإيرانية.

استقالة سعد الحريري

وكذب سعد الحريري أنباء عودته لرئاسة الحكومة، وسعيه من أجل عرقلة الجهود السياسية والتشكيل الجديد، تمهيدًا لعودته.

حقيقة عودة سعد الحريري
     
وكشف سعد الحريري عن أن كل ما يتم تداوله لا يخرج عن كونه شائعات، وأوهام ومحاولات لتحميله مسؤولية تعثرها.

أسباب استقالة سعد الحريري

وأكد سعد الحريري على أنه ترك رئاسة الحكومة، برغبته إرضاءًا للبنانيين، وأن كرسي السلطة صار خلفه، ودعا اللبنانيون بالبحث عن سارق مفاتيح ولادة الحكومة.

تغريدة سعد الحريري

ونشر سعد الحريري، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد".

قرار سعد الحريري النهائي

وتابع الحريري، أن قراره بشأن الاستقالة وترك الحكومة نهائي، معقبًا: "قراري حاسم وكرسي السلطة صار خلفي واستقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال".

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