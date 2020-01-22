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10721 طالبا يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بدمياط

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:23 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه طلاب الصف الثاني الثانوي انتهوا اليوم من أداء امتحانات نصف العام الإلكترونية وفقا لنظام التعليم والتقييم الجديد.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه أدى 10 آلاف و721 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية والتي تمت إلكترونيا وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأشار سويلم، إلى أنه تم سير العملية الامتحانية وإعدادها وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضح، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيا في 58 مدرسة وورقيًا في 7 مدارس.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان التاريخ اليوم في الفترة المسائية.
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الكلمات المفتاحية

كيمياء جغرافيا

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