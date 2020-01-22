"بسبب الصيانة".. فصل الكهرباء عن 7 قرى في نجع حمادي



وحدد قطاع الكهرباء المناطق التي ستشهد انقطاعًا وهي: "المناصرة - الرئيسية - الشورية - الشيخ على - السماينة - هوّ - بركة"، يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٤ و٢٥ يناير الجاري، من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

أعلن قطاع كهرباء قنا، أنه نظرًا لتركيب محول جديد بقدرة ٤٠ ميجا بدلًا من محول ١٧ ميجا القديم، سيتم فصل التيار الكهربائي عن ٧ قرى بمدينة نجع حمادي، شمال المحافظة.