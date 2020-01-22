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"بسبب الصيانة".. فصل الكهرباء عن 7 قرى في نجع حمادي
الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:23 م
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بسام عبدالحميد
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أعلن قطاع كهرباء قنا، أنه نظرًا لتركيب محول جديد بقدرة ٤٠ ميجا بدلًا من محول ١٧ ميجا القديم، سيتم فصل التيار الكهربائي عن ٧ قرى بمدينة نجع حمادي، شمال المحافظة.
وحدد قطاع الكهرباء المناطق التي ستشهد انقطاعًا وهي: "المناصرة - الرئيسية - الشورية - الشيخ على - السماينة - هوّ - بركة"، يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٤ و٢٥ يناير الجاري، من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
وحدد قطاع الكهرباء المناطق التي ستشهد انقطاعًا وهي: "المناصرة - الرئيسية - الشورية - الشيخ على - السماينة - هوّ - بركة"، يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٤ و٢٥ يناير الجاري، من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
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