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"بسبب الصيانة".. فصل الكهرباء عن 7 قرى في نجع حمادي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:23 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أعلن قطاع كهرباء قنا، أنه نظرًا لتركيب محول جديد بقدرة ٤٠ ميجا بدلًا من محول ١٧ ميجا القديم، سيتم فصل التيار الكهربائي عن ٧ قرى بمدينة نجع حمادي، شمال المحافظة.

وحدد قطاع الكهرباء المناطق التي ستشهد انقطاعًا وهي: "المناصرة - الرئيسية - الشورية - الشيخ على - السماينة - هوّ - بركة"، يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٤ و٢٥ يناير الجاري، من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
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الكلمات المفتاحية

نجع حمادي الكهرباء الفجر التيار الكهربي أعمال الصيانة

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