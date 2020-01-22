نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية التربية بنات بأسيوط



وأكد نائب رئيس الجامعة، على توفير كل سبل الراحة للطالبات أثناء الامتحان، مشددا على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطالبات والالتزام بكل اللوائح والقوانين.



وأعلن نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، أنه جار تصحيح المواد التي تم الانتهاء منها أولا بأول في ضوء توجهات مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة بهدف إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء منها خلال شهر فبراير المقبل.

تفقد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر اليوم الأربعاء، لجان امتحانات كلية التربية بنات الأزهر بأسيوط لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على طالبات الكلية قبيل انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنتهى غدا الخميس، برفقة الدكتور السيد مصطفى عميد الكلية، والدكتورة سلوى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.