Advertisements
Advertisements
Advertisements

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:15 م
Advertisements
تردد قناة الزمالك
تردد قناة الزمالك
Advertisements

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020 

تردد قناة الزمالك، ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث من قبل جماهير الفارس الأبيض بجميع أنحاء مصر لمعرفة تردد قناة الزمالك Zamalek tv 2020 على القمر الصناعي نايل سات، وبعد طول انتظار من جماهير القلعة البيضاء، بدء انطلاق قناة الزمالك الخاصة بالنادي لمتابعة أجدد البرامج الرياضية الخاصة بالنادي على جميع الأقمار الصناعية المختلفة.

وسنستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريدون معرفته عن قناة الزمالك، موعد بدء انطلاق القناة وتردد قناة الزمالك Zamalek tv 2020 على القمر الصناعي نايل سات.

وقام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالإعلان في الفترة الأخيرة عن انطلاق قناة نادي الزمالك خلال مؤتمر صحفي، كما أعلن عن قيامه بالظهور على القناة لتقديم برنامج خاص به سيقوم من خلاله بمناقشة جميع الأحداث الجديدة التي تحدث في النادي، وسنُعرفكم خلال السطور التالية تردد قناة الزمالك.

وعلى غرار النادي الأهلي، ستقوم قناة الزمالك Zamalek tv بعرض جميع الأخبار الخاصة بالقلعة البيضاء من جميع الجهات سواء مباريات كرة القدم والألعاب الأخرى، وستضم قناة الزمالك نخبة من أهم وأكبر المحللين الرياضيين في مصر ونجوم نادي الزمالك القدامي يأتي علي رأسهم كلًا من: (خالد الغندور كابتن نادي الزمالك - هداف النادي الكابتن عبد الحليم علي - الكابتن طارق يحيي - كريم حسن شحاتة "نجل الكابتن حسن شحاتة" - وكوكبة أخري من أبرز نجوم النادي).

قناة الزمالك 2020 Zamalek tv
تقوم قناة نادي الزمالك بتغطية كافة الأحداث الخاصة بالقلعة البيضاء، وهي قناة خاصة تُبث على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، وينتظرها عشاق وجماهير نادي الزمالك منذ فترة طويلة على أحر من الجمر، اعرفوا الآن خلال السطور التالية تردد قناة الزمالك الجديدة.

موعد انطلاق وافتتاح قناة الزمالك 2020 Zamalek tv
ومن المقرر انطلاق أو افتتاح قناة الزمالك 2020 Zamalek tv الفضائية سيكون مساء اليوم الأربعاء الموافق 22/1/2020، في تمام الساعة 11 مساءًا، لأول مرة منذ تأسيس القلعة البيضاء عام 1911، وذلك بشراكة بين نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور وشركة إعلام المصريين.

برامج قناة الزمالك 2020
أعلن رئيس نادي الزمالك عن طرح عدد من البرامج الرياضية الخاصة بقناة نادي الزمالك، ومن أهمها برنامج الاستديو التحليلي لعرض وتحليللات خاصة بمباريات النادي في كافة الألعاب القادمة.

وتم الأعلان أيضً عن برنامج "الزمالك اليوم" الذي سيقوم بعرض أجدد أخبار الزمالك في كافة الألعاب الرياضية الخاصة بالقلعة البيضاء، ولكن لم يتم الاستقرار عن مقدمي هذا البرنامج حتى الآن.

- برنامج "أخبار الزمالك" يقدمه أحمد جمال، وسيكون عن أخبار النادي في المواقع والسوشيال ميديا، ومناقشة أبرز المستجدات مع فرح على يوميًا في تمام الساعة 6 مساءًا. 

- برنامج "بروح رياضية"، يقدمه عبدالواحد السيد.

- برنامج "ألعاب الصالات"، تقدمه نيرة الأحمر تناقش كل ما يخص أخبار كرة اليد والسلة والطائرة.

- برنامج "هوانم الزمالك"، تقدمه الإعلامية نوليا مصطفى.

- برنامج "الزمالك 1911"، يقدمه شادي عيسى، ويتحدث عن تاريخ الزمالك وبطولات النادي.

- برنامج "مع مرتضى منصور"، يقدمه رئيس نادي الزمالك من خلال حلقات مسجلة لمدة 4 أيام أسبوعيًا.

- برنامج "الرأي الآخر"، يقدمه كابتن الأهلي ومصر الأسبق مصطفى يونس أسبوعيًا.

- برنامج "صباحي"، يقدم أخبار الزمالك وكل ما هو جديد في الصحف والمواقع من أخبار تخص النادي.

التردد قناة الزمالك الجديدة 2020 Zamalek tv
نستعرض لكم جماهير الفارس الأبيض معلومات عن تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 Zamalek tv على القمر الصناعي النايل سات:-

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي نايل سات:-

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12020.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 الجودة: SD.


تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد انطلاق قناة الزمالك مواعيد عرض برامج قناة الزمالك قناة الزمالك الجديدة قناة الزمالك تردد قناه الزمالك الجديدة تردد قناه الزمالك 2020 تردد قناه الزمالك تردد قناة الزمالك على النايل سات تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات تردد قناة Zamalek الجديدة الزمالك Zamalek tv 2020 zamalek tv zamalek channel Zamalek Nailsat

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يقترب من أقوى صفقاته

منذ 41 دقيقة

"شديد البرودة ليلا".. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

منذ نصف ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي الخاسر الأكبر.. سعر إعارة وليد أزارو للاتفاق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل انتقال وليد أزارو للاتفاق

منذ ساعتين

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة أحمد الشيخ في تدريب الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر تردد قناة الزمالك على النايل سات والأقمار الصناعية وموعد تشغيلها .. وأبرز الإعلامين بها

تردد قناة الزمالك الجديد Zamalek tv عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات| zamalek channel

تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek Channel.. مرتضي منصور يعلن موعد انطلاقها

تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek Channel على النايل سات .. وموعد انطلاقها

كيفية استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. تردد Zamalek Channel على النايل سات وعرب سات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. لمعرفة تردد قناة Zamalek Channel فور انطلاقها اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

10:01 ص

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي

01:17 م

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

03:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status