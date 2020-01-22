تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي Nailsat نايل سات zamalek channel وموعد انطلاق القناة ومواعيد عرض البرامج Zamalek tv 2020



تردد قناة الزمالك، ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث من قبل جماهير الفارس الأبيض بجميع أنحاء مصر لمعرفة تردد قناة الزمالك Zamalek tv 2020 على القمر الصناعي نايل سات، و بعد طول انتظار من جماهير القلعة البيضاء، بدء انطلاق قناة الزمالك الخاصة بالنادي لمتابعة أجدد البرامج الرياضية الخاصة بالنادي على جميع الأقمار الصناعية المختلفة.





وسنستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريدون معرفته عن قناة الزمالك، موعد بدء انطلاق القناة وتردد قناة الزمالك Zamalek tv 2020 على القمر الصناعي نايل سات.



وقام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالإعلان في الفترة الأخيرة عن انطلاق قناة نادي الزمالك خلال مؤتمر صحفي، كما أعلن عن قيامه بالظهور على القناة لتقديم برنامج خاص به سيقوم من خلاله بمناقشة جميع الأحداث الجديدة التي تحدث في النادي، وسنُعرفكم خلال السطور التالية تردد قناة الزمالك .





وعلى غرار النادي الأهلي، ستقوم قناة الزمالك Zamalek tv بعرض جميع الأخبار الخاصة بالقلعة البيضاء من جميع الجهات سواء مباريات كرة القدم والألعاب الأخرى، و ستضم قناة الزمالك نخبة من أهم وأكبر المحللين الرياضيين في مصر ونجوم نادي الزمالك القدامي يأتي علي رأسهم كلًا من: ( خالد الغندور كابتن نادي الزمالك - هداف النادي الكابتن عبد الحليم علي - الكابتن طارق يحيي - كريم حسن شحاتة " نجل الكابتن حسن شحاتة" - وكوكبة أخري من أبرز نجوم النادي).





قناة الزمالك 2020 Zamalek tv

تقوم قناة نادي الزمالك بتغطية كافة الأحداث الخاصة بالقلعة البيضاء، وهي قناة خاصة تُبث على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، وينتظرها عشاق وجماهير نادي الزمالك منذ فترة طويلة على أحر من الجمر، اعرفوا الآن خلال السطور التالية تردد قناة الزمالك الجديدة .





موعد انطلاق وافتتاح قناة الزمالك 2020 Zamalek tv

ومن المقرر انطلاق أو افتتاح قناة الزمالك 2020 Zamalek tv الفضائية سيكون مساء اليوم الأربعاء الموافق 22/1/2020، في تمام الساعة 11 مساءًا، لأول مرة منذ تأسيس القلعة البيضاء عام 1911، وذلك بشراكة بين نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور وشركة إعلام المصريين.





برامج قناة الزمالك 2020

أعلن رئيس نادي الزمالك عن طرح عدد من البرامج الرياضية الخاصة بقناة نادي الزمالك، ومن أهمها برنامج الاستديو التحليلي لعرض وتحليللات خاصة بمباريات النادي في كافة الألعاب القادمة.





وتم الأعلان أيضً عن برنامج "الزمالك اليوم" الذي سيقوم بعرض أجدد أخبار الزمالك في كافة الألعاب الرياضية الخاصة بالقلعة البيضاء، ولكن لم يتم الاستقرار عن مقدمي هذا البرنامج حتى الآن.





- برنامج "أخبار الزمالك" يقدمه أحمد جمال، وسيكون عن أخبار النادي في المواقع والسوشيال ميديا، ومناقشة أبرز المستجدات مع فرح على يوميًا في تمام الساعة 6 مساءًا.

- برنامج "بروح رياضية"، يقدمه عبدالواحد السيد.

- برنامج "ألعاب الصالات"، تقدمه نيرة الأحمر تناقش كل ما يخص أخبار كرة اليد والسلة والطائرة.

- برنامج "هوانم الزمالك"، تقدمه الإعلامية نوليا مصطفى.

- برنامج "الزمالك 1911"، يقدمه شادي عيسى، ويتحدث عن تاريخ الزمالك وبطولات النادي.

- برنامج "مع مرتضى منصور"، يقدمه رئيس نادي الزمالك من خلال حلقات مسجلة لمدة 4 أيام أسبوعيًا.

- برنامج "الرأي الآخر"، يقدمه كابتن الأهلي ومصر الأسبق مصطفى يونس أسبوعيًا.

- برنامج "صباحي"، يقدم أخبار الزمالك وكل ما هو جديد في الصحف والمواقع من أخبار تخص النادي.





التردد قناة الزمالك الجديدة 2020 Zamalek tv

نستعرض لكم جماهير الفارس الأبيض معلومات عن تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 Zamalek tv على القمر الصناعي النايل سات:-





تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 على القمر الصناعي نايل سات:-





– القمر الصناعي: نايل سات.





– التردد: 12020.





– الاستقطاب: أفقي ( H).





– معدل الترميز: 27500.





– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





– الجودة: SD.



