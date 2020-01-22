الليلة.. انطلاق قناة "الزمالك"





وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك علي شاشات التلفزيون.









وتعتبر القناة جزء من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك أحد اكبر أندية الشرق الأوسط.





وأضاف حسام صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، و من أبرز البرامج علي شاشة الزمالك هي السهرات الرياضية فهناك برنامج سهرة مع المستشار و فيه يظهر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية و الرياضية، إضافة الي سهرة كروية رئيسية بعنوان "زملكاوي" ويقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.





وخلال اليوم هناك عدد من البرامج المميزة ومنها ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمر و الذي يحمل كثير من أخبار الألعاب الجماعية وبرنامج "أخبارنا" من تقديم فرح علي و يقوم بتغطية أخبار الرياضة في مصر بصفة عامة و كذلك المرور علي المنشور علي السوشيال الميديا الرياضية.





كما يقدم شادي عيسي برنامج ١٩١١ و الذي يستعرض الأحداث الجارية و يستدعي مثيلتها من أحداث ماضية مرت علي نادي الزمالك و جماهيره. كذلك ينضم برنامج بعنوان وان تو وتقدمه نيرفانا العبد ويستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة فيحكي عن حياتهم العامة و اجتماعياتهم و بطريقة مميزة.





و تقدم القناة العديد من المباريات الهامة في المسابقات المحلية والدولية والتي يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها في حينه.





وأشار المتحدث باسم الشركة المتحدة المهندس حسام صالح أن قيادات الشركة ومجلس إدارة نادي الزمالك يتشاورون في المحتوي الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.





والجدير بالذكر أن القناة تستخدم تردد ١١٤٤٩ افقي علي النايل سات و تحت اسم الزمالك الرياضية او Zamalek sports.









أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن اليوم الأربعاء ٢٢ يناير وفي تمام الحادية عشر مساءا تنطلق القناة الجديدة "الزمالك".