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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-1-2020 .. كرتونة البيض ترتفع

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:08 م
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اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
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أسعار الدواجن اليوم
استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-1-202 في الأسواق وبذلك تواصل أسعار الدواجن ثباتها في السوق المحلى خلال الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء
سجل سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 28 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 31 إلى 32 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض من 32 إلى 35 جنيه.

كما سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.

سعر البيض اليوم الأربعاء 22-1-2020
استقر سعر كرتونة البيض الأبيض ليتراوح من 38 إلى 40 جنيه، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 35 إلى 37 جنيه، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي من 40 إلى 45 جنيه، وتراوح  سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 3.50 إلى 4 جنيه.


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