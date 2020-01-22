Advertisements الفجر الفني منوعات الفجر الفني نادية لطفي تطمأن جمهورها على حالتها الصحية الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:09 م Advertisements نادية لطفي الفجر الفنى Advertisements طمأنت الفنانة نادية لطفي، جمهورها بعد أن تعرضت لوعكة صحية مؤخرا نقلت على إثرها للمستشفى.وقالت نادية لطفي في تسجيل صوتي لبرنامج "The Insider" بالعربي، أنها شفيت من النزلة الشعبية التي تعرضت لها وتحسنت حالتها بشكل كبير.ووجهت نادية لطفي الشكر لكل من حاول الوصول إليها من أجل الاطمئنان عل حالتها الصحية. Advertisements أخبار تهمك عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث منذ حوالي 4 ساعات مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور) منذ ساعتين و 54 دقيقة عاجل.. نجاة جيرالدو من مقصلة الأهلي منذ نصف ساعة بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل انتقال وليد أزارو للاتفاق منذ ساعتين وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة" منذ يوم ليفربول يقترب من أقوى صفقاته منذ 42 دقيقة خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا منذ حوالي 19 ساعة مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده منذ حوالي 10 ساعة مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي منذ حوالي 21 ساعة إصابة أحمد الشيخ في تدريب الأهلي منذ ساعة و 6 دقيقة عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب منذ حوالي 4 ساعات الأهلي الخاسر الأكبر.. سعر إعارة وليد أزارو للاتفاق منذ ساعتين و 24 دقيقة رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو منذ ساعتين و 29 دقيقة نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك منذ حوالي 8 ساعات "شديد البرودة ليلا".. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس منذ حوالي 3 ساعات