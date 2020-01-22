نادية لطفي تطمأن جمهورها على حالتها الصحية

وقالت نادية لطفي في تسجيل صوتي لبرنامج "The Insider" بالعربي، أنها شفيت من النزلة الشعبية التي تعرضت لها وتحسنت حالتها بشكل كبير.





ووجهت نادية لطفي الشكر لكل من حاول الوصول إليها من أجل الاطمئنان عل حالتها الصحية.











