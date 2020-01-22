لجنة فنية تعاين موقع هبوط أرضي بطريق عام في القليوبية





وانتقلت ريهام عبد الرحيم رئيس الوحدة المحلية، على الفور، إلى مكان الهبوط وعمل المعاينة اللازمة من قبل مجلس مدينة قها وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجار إصلاح مكان الهبوط.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بهبوط أرضي مفاجئ بشارع بقرية ميت كنانة بطوخ.



وكما انتقلت الأجهزة المعنية لمتابعة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي وجار إصلاح الطريق وتحرير محضر بالواقعة.



ومن جانبه، قرر محمد خيري رئيس مدينة طوخ تشكيل لجنه فنية من مهندسي شركة المياه والصرف الصحي ومركز معلومات الشبكات الأرضية والكهرباء والإدارة الهندسية بقها والطرق والمرور لمعاينة الهبوط.





وتوجهت اللجنة على الفور لمعاينة الموقع وقسم صيانة والطوارئ بشركة المياه لإصلاح عطل بخط المياه مما تسبب في انهيار أحد أجزائه، وتم على الفور تكليف الأجهزة المعنية بالعمل على إصلاح الهبوط وإعادة الشيء لأصله.

شهدت قرية ميت كنانة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، هبوطًا أرضيًّا دون وقوع إصابات أو خسائر.