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أسباب وأعراض.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون الذي أصاب يوسف فوزي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:05 م
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باركنسون
باركنسون
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أثار ظهور الفنان المعتزل يوسف فوزي الأخير، الجدل حول نوع المرض الذي أصابه وأبعده عن الساحة لفترات طويلة، وهو باركنسون.

إصابة يوسف فوزي بـ "باركنسون"

وكشف يوسف فوزي عن إصابته بمرض "باركنسون" أو المعروف بمرض الشلل الرعاش، واتضح لجمهور الفنان، الذي حزنوا بمجرد رؤيته بهذا الوضع المرضي القاسي.

باركنسون طلب الباحثين

وزاد بحث نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن اسم المرض الذي أصبا الفنان يوسف فوزي، ليتصدر "باركنسون" طلب البحث عبر محركات البحث.

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية، في تقديم كافة الخدمات لمتابعينا الكرام، ننشر لكم، كل ما تريد معرفته عن مرض "باركنسون":

ما هو باركنسون؟

يطلق مسمى "باركنسون" على من يعانون بالشلل الرعاش، وهو ما يجعل الأطراف دائمة الحركة بشكل مفرط وعشوائي، دون تحكم من الشخص المصاب؛ نتيجة اضطراب يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة.

أعمار الإصابة بمرض باركنسون

يزداد معدل الإصابة بالشلل الرعاش أو باركنسون مع كبار السن، ويصيب المرض الأفراد بمنتصف العمر أو في الأعمار الكبيرة، خاصة في سن 60 سنة أو أكبر، ويعمل عامل الوراثة دورا كبيرا في احتمالية الإصابة بالمرض.

من هم الأكثر عرضة لمرض باركنسون

ويصيب باركنسون الرجال أكثر من النساء، ويزيد تعرض الأفراد للسموم بالإصابة بالشلل الرعاش، بحسب تقارير طبية ودراسات عالمية.

أعراض مرض باركنسون:

- في البداية رعشة في يد واحدة تكاد لا تذكر.

- تدريجية.

- تتفاقم أعراض بمرور الوقت.

- ظهور تعبيرات على الوجه بالمراحل المبكرة.

- يصبح النطق ضعيفًا أو غير واضح.

- تزداد أعراض مرض باركنسون بمرور الوقت.

علاج باركنسون

يذكر أن مرض باركنسون يظل ملازمًا لمن يصاب به، وتتدخل العقاقير فقط بتحسن الأعراض المرضية بشكل ملحوظ، ويتم إجراء جراحة لتنظيم مناطق محددة في الدماغ وتحسين الأعراض.

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الكلمات المفتاحية

مرض شلل الرعاش باركنسون الفنان يوسف فوزي

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