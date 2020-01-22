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ماكرون: لن نسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:03 م
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ماكرون
ماكرون
وكالات
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية.

 

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة العربية، إن فرنسا لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي ويجب منع التصعيد في المنطقة.

 

وفي وقت سابق، قد فعلت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

 

وقالت الدول الثلاث في بيان "لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".

 

وأضاف البيان: "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى، وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق".

 

 

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الكلمات المفتاحية

ماكرون دولة نووية الطموح الايراني الاتفاق النووي إيران

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