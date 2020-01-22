جامعة الإسكندرية: نسعى للارتقاء بتصنيفنا بين الجامعات العالمية



وأوضح جابر، أن الجامعة تولى إهتمامًا خاصًا للتواجد في أهم التصنيفات العالمية، بما يسهم في اجتذاب الأساتذة والطلاب المتميزين والوافدين.



واستعرض الدكتـور أشرف مصطفى، المسئول عن الإعداد لملف التقدم لتصنيف الـQS بجامعة الإسكندرية، البنود التي يتم تقييم الجامعة على أساسها في تصنيف الـQS ونسبة كل بند من تلك البنود، وتم التركيز على ضرورة استيفاء الملفات الخاصة بالسمعة الأكاديمية وكذلك الوظيفية، وتم التطرق إلى ضرورة عمل مسح لملتقيات التوظيف الذي يعقد بالكليات، من حيث الشركات التي تم دعوتها إليه، وضرورة أن يكون لها موقع على الإنترنت، وأن يكون هذا اللقاء الخاص بالتوظيف يعقد في مقر الكلية أو الجامعة أو يتم الاعلان عن الوظائف من خلال موقع الكلية أو الجامعة.





ووافق المجلس على اقتراح كلية التجارة على تغيير مسمى المجلة العلمية للكلية من "مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية" إلى "مجلة الإسكندرية للعلوم الإدارية"، ابتداءا من عدد يناير 2020 بصورة ورقية مطبوعة، وأخرى إليكترونية، وكذلك إنشاء مجلة على صفحة بوابة بنك المعرفة المصريEkb.





كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة Jiangsu الصينية، على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية كاليفورنيا بولتكنيك بومونا.



وأحيط المجلس علمًا بمذكرة التفاهم بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات.

أكد الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا، أن جامعة الإسكندرية تسعى للارتقاء بتصنيف الجامعة في كافة التصنيفات العالمية للجامعات، من خلال وضع خطة استراتيجية واضحة تضمن إستيفاء المعايير الدولية لتلك التصنيفات، لما لذلك من دور مؤثر على مكانة مصر وريادتها التعليمية عالميا.