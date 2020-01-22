جامعة القاهرة تتخذ قرارات صارمة للحفاظ على سمعتها الأكاديمية

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على عدد من القرارات الهامة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة صباح اليوم الأربعاء، بحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة وعدد من الشخصيات الأكاديمية والعامة، مشددًا على أن هذه القرارات تستهدف الحفاظ على السمعة الأكاديمية للجامعة وأبرزها إلغاء بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال سنوات سابقة وتسببت في الكثير من المشكلات للجامعة.



وأكد مجلس جامعة القاهرة، على أهمية قرار رئيس الجامعة بحظر التعامل نهائيًا مع الأكاديميات غير المعتمدة ومنع تأجير القاعات والمدرجات لها للحفاظ على سمعة الجامعة، خاصة أنه لوحظ الفترة الأخيرة أن بعض الجهات لم تلتزم بالقواعد الجديدة بمنع تأجير القاعات واتباع الممارسات التي كانت سائدة قبل 3 سنوات بالجامعة، مشيدا بتحويلها للتحقيق بواسطة رئيس الجامعة فور علمه بها.



وشدد الخشت، على أن جامعة القاهرة مؤسسة تعليمية عريقة لها سمعة عالمية لا يجب أن تلجأ إلى هذا النوع من الأعمال من تأجير قاعات ومدرجات لبعض الجهات غير المعلومة أو المعتمدة من أجل زيادة الموارد، خاصة وأن هذه الجهات تستغل اسم الجامعة لإعطاء أنشطتها مشروعية.



وصرح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي للجامعة بأنه "إذا كانت هذه الممارسات سائدة قبل 3 سنوات، فيجب حظرها الآن للحفاظ على سمعة الجامعة، خاصة فيما يتعلق بقاعة الاحتفالات الكبرى بوصفها رمزًا لجامعة القاهرة، ومن المستهجن تأجيرها لجهات غير معتمدة بحجة زيادة الموارد استنادًا إلى قرارات قديمة"، إضافة إلى ممارسات أخرى تم وقف بعضها غير قانوني والآخر لا يليق بسمعة ومكانة جامعة القاهرة.



واستعرض مجلس جامعة القاهرة، شكوى جامعة هارفارد من الممارسات الخاطئة التي كانت سائدة في كلية الهندسة من استغلال اسمها بالتعاون مع أكاديمية وهمية، مشيدًا بما اتخذه د. محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة من إجراءات صارمة لمنع هذه الممارسات الاحتيالية وضمان عدم تكرارها مرة أخرى، وقد وصلت هذه الإجراءات إلى تنحية بعض القيادات من مواقعها وتحويلها للنيابة العامة حفاظًا على سمعة الجامعة.



وأضاف المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، أن الدكتور الخشت وجه بضرورة توزيع كتب كبار الكتاب مجانًا على الطلبة والمجلات والصحف لرفع الوعي القومي والوطني كأحد أدوات مواجهة حروب الجيل الرابع، وذلك في إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري، مشددًا في الوقت نفسه على رفض أي زيادات في رسوم اشتراك المكتبات وهو ما وافق عليه مجلس الجامعة بالإجماع.



وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة، أن مجلس الجامعة قد وافق على إعادة تخطيط الملاعب لرفع كفاءتها وفق المواصفات الدولية واستغلال المساحات الزائدة لممارسة المزيد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المتكاملة، بالإضافة إلى منح مركز الدعم النفسي مبلغ نصف مليون جنيه دعمًا من صندوق خدمة المجتمع.



وأعلن، عن أن مجلس جامعة القاهرة وافق أيضًا على قرار الدكتور محمد الخشت بإعفاء طلاب وطالبات المدن الجامعية الأعلى مشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية من تكاليف الإقامة والتغذية.