محافظ الجيزة: القوافل الطبية تستهدف 648 ألف مواطن

أعلنت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية عن تنظيم 24 قافلة علاجية مجانية بمراكز منشأة القناطر والصف واطفيح والعياط والبدرشين والواحات البحرية وكرداسة وحي الهرم خلال الستة أشهر المقبلة بواقع 4‬ قوافل شهرياً على مدار يومين متتاليين وتستهدف 648 ألف مواطن.





وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه يتم تنظيم تلك القوافل بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وتشمل جميع التخصصات الطبية ويتم توفير الأدوية اللازمة للمترددين عليها بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات‪ .‬





وأضاف المحافظ، أن خلال الشهر الحالي سيتم تنظيم قافلة طبية يومي 21 و22 بقرية عرب أبو عريضة بمركز ومدينة الصف ويومي 24 و25 بقرية البرمبل بمركز ومدينة أطفيح علماً بأنه تم تنفيذ قافلتين يومي 3و4 بمنطقة حدائق الأهرام بحي الهرم ويومي 14و15 بقرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر‪.‬





وتابع: وفي شهر فبراير سيتم تنفيذ قافلة يومي 4 و5 بمنطقة كفر جبل بحي الهرم، ويومي 11 و12 بقرية الناصرية بمركز ومدينة العياط، ويومي 18 و19 بقرية منشأة كاسب بمركز ومدينة البدرشين، ويومي 21 و22 بقرية الحارة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، أما في شهر مارس سيتم تنظيم قافلة بقرية اتريس بمركز ومدينة منشأة القناطر يومي 3 و4، وبمنطقة أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة يومي 10 و11 وبنزلة السمان بحي الهرم يومي 17 و18 وقافلة أخرى بالشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف يومي 24 و25.‬





وأوضح راشد، أنه خلال شهر أبريل سيتم تنفيذ قافلة علاجية بقرية كومبرة بكرداسة يومي 7 و8، وقافلة بقرية الخرمان بأطفيح يومي 10 و11، وأخرى بمنطقة المناجم بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى يومي 17 و18، وقافلة بقرية دهشور بالبدرشين يومي 21 و22.





وبين أنه في شهر مايو خلال يومي 5 و6 سيتم تنظيم قافلة بقرية كفر حكيم بكرداسة ويومي 12 و13 بقرية الاخصاص بالصف ويومي 19 و20 بمنطقة كفر الجبل بحي الهرم ويومي 29 و30 بقرية الكريمات بأطفيح‪.



