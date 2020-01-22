خبير دولي: الإخوان يستهدفون عيد الشرطة لتعكير صفو المصريين

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، تعقيبًا على رصد الأجهزة الأمنية إعداد قيادات الإخوان الهاربة لتركيا مخططا لاستهداف تقويض دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد، إن الاستعمار العثماني دائمًا ما ينطلق من تركيا، فتركيا تبحث عن عثمانيتها، فهي دمرت شمال سوريا، والآن تتدخل في ليبيا، وهي تريد العودة بالاستعمار العثماني للوجود.



وأوضح "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن جماعة الإخوان ليس لها قدم ولا صدى في المجتمع المصري، والمجتمع لفظها واللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي دليل على إفلاس هذه الجماعة، مشددًا على أن جماعة الإخوان تسعى دائمًا لاستغلال جميع المناسبات للقيام بأعمال إرهابية، وهم يحاولوا استغلال ذكرى عيد الشرطة لتعكير صفو المجتمع المصري.



وأكد أن قطر هي الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، معربًا عن أمله ان تعود قطر لرشدها وللحضن العربي وتغلق الفضائيات والتمويل الخاص بالجماعات الإرهابية.

