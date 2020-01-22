«كورة لايف» TODAY الرجاء مشاهدة السعودية وأوزبكستان بث مباشر FIL GOAL رابط ماتشPLUS بدون تقطيع NOW

ينقل لكم موقع الفجر الرياضي الرياضي رابط بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم الاربعاء في نصف نهائي بطولة كأس اسيا اون لاين علي قناة بي ان سبورت 5. يلعب منتخب السعودية تحت 23 عاماً، يوم الأربعاء، مباراة الدور نصف النهائي من





بطولة كأس آسيا ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حيث يصتدم بمنتخب أوزبكستان، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت تايلاند (الواحدة والربع مساءً بتوقيت السعودية)، على ملعب راغامانغالا بمدينة بانكوك.





وأنهي المنتخب السعودي استعداداته بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات"، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّزت على تطبيق اللاعبين لتمارين ترفيهية. وعلي الجانب الاخر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً تنسيقياً نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما تم اعتماد الطقم الأخضر للقاء المنتخب..





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والأن موعد مباراة السعودية واوزباكستان

المباراة السعودية واوزباكستان

البطولة كأس اسيا تحت 23 سنة

موعد المباراة 22 يناير / 1 / 2020

توقيت المباراة 1:15 مساءاً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة بي ان سبورت









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