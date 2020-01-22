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أخبار البورصة المصرية .. مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمنتصف جلسة الأربعاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:01 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود بمنتصف  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، بدعم من مشتريات الأجانب ، وفي محاولة لتعويض جانب من خسائر الجلسة الماضية و لكن مازال شح السيولة هو المسيطر.

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل عند مستوى 13772.4 نقطة، وارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة0.76% ليصل عند مستوى 531.7 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.89% ليصل عند مستوى 1380.7 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية  في تلك اللحظة 34.4 مليون ورقة مالية بقيمة 173.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 5.4 ألف عملية لعدد 135 شركة.
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