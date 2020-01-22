أخبار البورصة المصرية .. مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمنتصف جلسة الأربعاء





أخبار البورصة المصرية





واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، بدعم من مشتريات الأجانب ، و في محاولة لتعويض جانب من خسائر الجلسة الماضية و لكن مازال شح السيولة هو المسيطر.



