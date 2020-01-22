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الرابح الأكبر من رحيل وليد أزارو إلى الدوري السعودي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:17 م
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أزارو
أزارو
الفجر الرياضي
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يعد ثنائي الأهلي أليو بادجي وجيرالدو أكبر الراحلين من إعارة وليد أزارو إلى فريق الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

 

وضمن جيرالدو الاستمرار في قائمة الأهلي حتى نهاية الموسم بينما سيتم قيد بادجي في قائمة الفريق خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد رحيل أزارو.

 

شارك السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريب الفريق الأحمر كاملًا والمقام حاليًا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

وجاءت مشاركة بادجي في التدريب كاملًا عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي نفذه اللاعب منذ انضمامه للأهلي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي ليتم قيده على حساب وليد أزارو المنتقل إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

 

ويسعى مسئولو الأهلي لإنهاء إجراءات الحصول على بطاقة بادجي الدولية حتى يتم قيده في صفوف الفريق الأحمر المحلية والإفريقية للمشاركة في المباريات المقبلة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.


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