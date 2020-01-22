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الدفاع المدني: تنفيذ تجربة لصافرات الإنذار بمدينة الدمام

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:09 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام.

وأوضحت المديرية أنها ستنفذ تجارب مماثلة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في وقت لاحق بهدف التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

وبثّت مديرية الدفاع المدني فيديو تعريفيًّا تناول أنواع صافرات الإنذار ومدلولاتها التي ستُطلقها بشكل تجريبي في الدمام اليوم.

وشارك «الدفاع المدني» عبر صفحته بموقع تويتر فيديو لنغمات الصافرات، يوضح خلاله مدلولاتها؛ حيث بيّن أنها عبارة عن ثلاث نغمات كالتالي: النغمة الأولى «تحذير» عبارة عن نغمة «ثابتة متقطعة» تستمر لمدة دقيقة واحدة وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر.

والنغمة الثانية «وقوع الخطر»، وهي نغمة مموجة تستمر لمدة دقيقة واحدة وتدل على وقوع الخطر بالفعل والنغمة الثالثة «أمان» وهي عبارة عن نغمة مستمرة لمدة دقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني أوضحت أنها ستنفذ تجارب مماثلة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في وقت لاحق، بهدف التأكد من كفاءة أنظمة صفارات الإنذار وجاهزيتها.

الدفاع المدني السعودي:
يعتبر الدفاع المدني، خَطّ الدفاع الثاني في الدولة أثناء الكوارث، وذلك من خلال تقديم الخدمات، والرعاية الاجتماعيّة التي يتعرَّض لها المجتمع، مثل: مكافحة الحرائق، وتقديم الإسعافات الأوّلية، وأعمال الإغاثة.

ويهتم الدفاع المدني بتدريب الأفراد العاديّين؛ لمساعدة القُوّات المُسلَّحة، وقُوّات الشرطة على حماية المُمتلَكات من أي كارثة تتعرض لها الدولة؛ بمعنى أنّها الهيئة التي يمكن من خلالها حماية السكّان المَدنيِّين في حالات الطوارئ والتخفيف منها، والخروج بأقلّ الأضرار، بل حتى مَنعها.

ويعد الدفاع المدني، تنظيم أو جهاز تُلقى على عاتقه المهام والإجراءات وبعض الأعمال اللازمة لحماية السُكان والممتلكات الخاصة والعامة من الأخطار المُختلفة كالحرائق والكوارث الطبيعية والحروب، وإغاثة المنكوبين وإسعاف المُصابين من الحوادث على الطُرق، وتأمين سلامة الناس وتنقلهم واتصالهم ببعضهم البعض ولا سيما في الظروف غير الطبيعية.

كما تكمن أهمية الفرق المتطوِعة داخل الدفاع المدني في مساعدته على مُواجهة الأزمات، والكوارث التي تتعرَّض لها الدولة؛ إذ إنّه في بعض الأحيان قد لا تكفي كوادر الدفاع المدنيّ؛ للتعامُل مع الكوارث، وتغطيتها وحدها، ومن هنا تمّ إطلاق مُصطلح مُتطوِّعي الدفاع المدنيّ، حيث يتألَّف فريق مُتطوِّعي الدفاع المدنيّ من مواطنين عاديّين يساعدون الدفاع المدنيّ على تنفيذ واجباته، والمساهمة في التعامُل مع الحوادث إلى حين وصول كوادر الدفاع المدنيّ.

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الكلمات المفتاحية

صافرات الإنذار دفاع مفصل الدمام

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