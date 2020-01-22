Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد رحيل أزارو.. أليو بادجي يشارك في تدريب الأهلي كاملا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:03 م
Advertisements
بادجي
بادجي
علي نبوي
Advertisements

شارك السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريب الفريق الأحمر كاملًا والمقام حاليًا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وجاءت مشاركة بادجي في التدريب كاملًا عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي نفذه اللاعب منذ انضمامه للأهلي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي ليتم قيده على حساب وليد أزارو المنتقل إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

 

ويسعى مسئولو الأهلي لإنهاء إجراءات الحصول عبى بطاقة بادجي الدولية حتى يتم قيده في صفوف الفريق الأحمر المحلية والإفريقية للمشاركة في المباريات المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي اليو بادجي النجم الساحلي الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي الخاسر الأكبر.. سعر إعارة وليد أزارو للاتفاق

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

إقالة ميدو من تدريب المقاصة

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 8 ساعات

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

"شديد البرودة ليلا".. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ ساعتين

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ حوالي 6 ساعات

أول لاعب يرفضه كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول ضحايا أليو بادجي في الأهلي

عاجل.. عرض سعودي لاستعارة أزارو من الأهلي

أخبار الأهلي اليوم الخميس: ضم الصفقة الكبرى.. نجم الفريق يطالب فسخ تعاقده.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم الأهلي المنبوذ

خاص.. تفاصيل عرض الاتفاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

عاجل.. أليو بادجي يخوض مرانه الأول مع الأهلي على ملعب مختار التتش

نجم الأهلي يخوض مران إضافي عقب التدريبات الجماعية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو

11:18 ص

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status