بعد رحيل أزارو.. أليو بادجي يشارك في تدريب الأهلي كاملا

شارك السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريب الفريق الأحمر كاملًا والمقام حاليًا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وجاءت مشاركة بادجي في التدريب كاملًا عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي نفذه اللاعب منذ انضمامه للأهلي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي ليتم قيده على حساب وليد أزارو المنتقل إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

ويسعى مسئولو الأهلي لإنهاء إجراءات الحصول عبى بطاقة بادجي الدولية حتى يتم قيده في صفوف الفريق الأحمر المحلية والإفريقية للمشاركة في المباريات المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.