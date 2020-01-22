بث الأن Saudi .. موعد مباراة السعودية واوزباكستان اليوم الاربعاء 22 / يناير / 2020 فى كأس أسيا تحت سن 23 والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة السعودية وأوزباكستان فى دوري أبطال أسيا تحت سن 23 ، على أرضية ملعب (راجامانجالا) فى البلد المضيفة لهذه البطولة (تايلند ) ، حيث تضم هذه البطولة 16 منتخب من أسيا، ذلك يوم الأربعاء 22 يناير 2020، اللقاء المرتقب من قبل عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، وعشاق كرة القدم في كافة الدول العربية.





حققت السعودية تقدماً كبير وتميز وأبداع جديد فى هذه البطولة والوصول الى النصف نهائي فى بطولة أسيا تحت سن 23 ، حيث حقق الفوز بالمباراة الماضية على منتخب البلد المضيفه تايلند بنتيجة هدف دون مقابل فى دور ربع نهائي وأنتقلت للنصف نهائي لمواجهة أوزباكستان ، على صعيد الأخر فأن أوزباكستان أستطاعت التغلب على منتخب الأمارات بنتيجة ثقيلة وصعبة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لمنتخب الأمارات ، سنشاهد لقاء قوي ورائع بين المنتخبين السعودي والأوزباكستاني ،وسيسعي الفريقين للفوز للأنتقال الى النهائي وتحقيق لقب هذه البطولة.





تجدون هنا :- مشاهدة مباراة السعوديو وأوزباكستان.





موعد مباراة السعودية وأوزباكستان فى دوري أبطال أسيا تحت سن 23 ،يوم الأربعاء 22 يناير 2020 ، فى تمام الساعة 12:15 م بتوقيت القاهرة ، 1:15 بتوقيت مكة المكرمة ، 2:15 م بتوقيت الأمارات ، 12:15 م بتوقيت لبنان ،12:15 م بتوقيت الأردن ، سيتم بث المباراة على قناة بي أن سبورت .





والأن موعد مباراة السعودية واوزباكستان

المباراة السعودية واوزباكستان

البطولة كأس اسيا تحت 23 سنة

موعد المباراة 22 يناير / 1 / 2020

توقيت المباراة 1:15 مساءاً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة بي ان سبورت

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