ضبط عامل استولى على 800 ألف جنيه من المواطنين بسوهاج



بداية الواقعة كانت عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، يفيد بقيام عامل، ونجله حاصل على دبلوم، مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ اجماليها ( 800.000 ثمانمائة ألف جنيه)، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.





أكدت التحريات صحة الواقعة، مشيرة إلى حصول المتحري عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع نجله، وتم ا تخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالإشتراك مع آخر بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.