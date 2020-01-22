محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

ذكرت تقارير ألمانية أن فريق ليفربول الإنجليزي يقترب من ضم الألماني الدولي ونجم نادي لايبزيج الألماني تيمو فيرنر في فترة الإنتقالات الصيفية.





وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن أن ليفربول أقرب من أي فريق آخر لضم فيرنر، حيث يفضل اللاعب الالتحاق بمواطنه يورجن كلوب، على الانضمام لريال مدريد وتشيلسي.





وأشارت شبكة دون بالون الإسبانية إلى أن انضمام فيرنر سيعني التضحية بأحد أفراد الثلاثي الأمامي روبيرتو فيرمينو أو ساديو ماني أو محمد صلاح.





وأضافت الشبكة أن صلاح هو المرشح الأول لمغادرة ليفربول في الصيف المقبل، وسط ترقب ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.





ويمتد عقد صلاح مع ليفربول لصيف عام 2023، وقد أشارت بعض التقارير لرغبته في مغادرة ليفربول في المستقبل.





ويعد فيرنر أبرز مهاجمي أوروبا في الوقت الحالي، حيث قاد فريقه لصدارة الدوري الألماني وبلوغ دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتصدر قائمة هدافي البوندزليجا برصيد 20 هدفاً.