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بث بدون تقطيع.. مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة 22 يناير 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يصطدم منتخب السعودية تحت سن 23 عاماً بنظيره الأوزبكستاني على ملعب راجامانجالا الدولي اليوم الأربعاء 22-1-2020، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم آسيا التي تقام في تايلاند.
مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة BeIN SPORT HD 6، وتنطلق صافرة البداية في تمام الواحدة والربع ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والربع بتوقيت أبو ظبي، ويدير المواجهة الحكم ريوجي ساتو.


تمكن المنتخب الأوزبكستاني من تحقيق فوزاً بنتيجة كبيرة على الإمارات بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقان يوم الأحد الماضي بختام الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ومن المقرر أن يلتقي في نفس الدور منتخب كوريا الجنوبية بنظيره أستراليا على ملعب تاماسات، بتمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مكة.

سيكون الأخضر السعودي مطالباً بتحقيق الفوز في مباراة اليوم إذا أراد التأهل للمواجهة النهائية والمنافسة على لقب البطولة القارية.

القناة الناقلة المعلق المسابقة الموعد
BeIN SPORT HD6 غير معروف كأس آسيا تحت 23 عام
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