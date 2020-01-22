Advertisements الفجر الفني مزيكا الفجر الفني رامي جمال يطرح ألبومه الجديد فبراير المقبل الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:55 ص Advertisements الفجر الفنى Advertisements أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي يصادف مطلع شهر فبراير المقبل.وغرد رامي جمالK عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ميعادنا أول الشهر ان شاء الله". Advertisements أخبار تهمك مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور) منذ ساعة و 23 دقيقة رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو منذ أقل من ساعة أول لاعب يرفضه كيكي سيتين في برشلونة منذ ساعة و 19 دقيقة عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي منذ حوالي 6 ساعات الأهلي الخاسر الأكبر.. سعر إعارة وليد أزارو للاتفاق منذ أقل من ساعة "شديد البرودة ليلا".. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس منذ أقل من ساعتين نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك منذ حوالي 7 ساعات مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب منذ ساعتين و 5 دقيقة وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة" منذ يوم إقالة ميدو من تدريب المقاصة منذ 40 دقيقة بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده منذ حوالي 9 ساعات مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور) منذ ساعة و 23 دقيقة خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث منذ ساعتين و 15 دقيقة