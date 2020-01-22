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رامي جمال يطرح ألبومه الجديد فبراير المقبل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي يصادف مطلع شهر فبراير المقبل.

وغرد رامي جمالK عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ميعادنا أول الشهر ان شاء الله".

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