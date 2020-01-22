رامي جمال يطرح ألبومه الجديد فبراير المقبل

أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح ألبومه الجديد الذي يصادف مطلع شهر فبراير المقبل.





وغرد رامي جمالK عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ميعادنا أول الشهر ان شاء الله".



