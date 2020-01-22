سائق يقتل صديقه ويرمي جثته أسفل عقار تحت الإنشاء بالأقصر



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالأقصر توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة سائق مُقيم بدائرة مركز شرطة أرمن.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة ارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه، وحدوث خلافات بينهما مؤخرًا مما أثار حفيظته فعقد العزم على التخلص من المجني عليه بقتله وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية وكذا هاتفه المحمول.





وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مُخططة الإجرامي قام بإعداد قطعة حديدية لاستخدامها في التعدي على المجني عليه، وقام باستدراج المجني عليه إلى العقار المُشار إليه (مكان العثور على الجثة) وباغته بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بالقطعة الحديدية فأودى بحياته واستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالي) وتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بخط سير هروبه.



وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمكان تخلصه منها، والهاتف المحمول لدى محل لبيع الهواتف المحمولة، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي.



تمكنت مديرية أمن الأقصر، من تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل وسرقة مواطن بقوص بقنا بداخل عقار تحت الإنشاء.وتبلغ لمركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، بالعثور على جثة نقاش مُقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة طيبة بدائرة المركز.