توقف العظة الأسبوعية للبابا تواضروس اليوم



جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، أعلن عن إيقاف عظته الأسبوعية قبيل احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأعياد الميلاد لمدة شهر.



ومن ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأحد الماضي بعيد الغطاس، وترأس البابا تواضروس الثانى، صلوات لقان عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور شعبي كبير، وبدأ قداسة البابا قداس العيد ذاته عقب انتهاء "اللقان".



كشفت مصادر الكنيسة القبطية عن توقف العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء 22 يناير بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.