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قضاة بورسعيد يقدمون التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:50 ص
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بوابة الفجر
محمد عزام
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زار وفد من قضاة بورسعيد، مديرية أمن بورسعيد لتقديم التهنئة للواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ولجهاز الشرطة وزيرا وقيادات وضباطا وجنودا، بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة مثمنين الجهود العظيمة التي يقومون بها من أجل أن يعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد.⁦

وأشاد أعضاء وفد قضاة بورسعيد بالتضحيات الجسام التي قدمها أبطال الشرطة أداء لرسالتهم في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها والتي استشهد من أجلها العديد من رجالها الذين سجلت أسماؤهم بأحرف من نور في قوائم أخلص وأغلى أبناء الوطن من شهدائه العظام.

ومن جانبه، رحب مدير أمن بورسعيد بتلك الزيارة مشيرا إلى أن التلاحم والاصطفاف الوطني بين الشعب والقوات المسلحة والقضاء والشرطة كان دائما الدرع الواقي الذي حمى مصر من كافة المؤامرات التي كانت تحاك ضدهم سواء من عناصر الإرهاب في الداخل أو الجهات الخارجية الداعمة لهم، مؤكدا على أن ذلك الاصطفاف هو الذي أعاد لمصر هويتها ومن ثم بدأ في أعقابه الانطلاق بمسيرة البناء والتنمية والتقدم.
قضاة بورسعيد يقدمون التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة
قضاة بورسعيد يقدمون التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة
قضاة بورسعيد يقدمون التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة
قضاة بورسعيد يقدمون التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة
قضاة بورسعيد يقدمون التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة
قضاة بورسعيد يقدمون التهنئة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة
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الكلمات المفتاحية

قضاة بورسعيد عيد الشرطة

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