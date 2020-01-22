«كورة لايف» TODAY الرجاء مشاهدة ريال مدريد ويونيونستاس سالامنكا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريدPLUS بدون تقطيع NOW

متابعيه وعشاق الساحرة المستديرة، حيث نقدم نشرة أخبار رياضية مفصلة لأهم وأبرز الأخبار الرياضية طوال اليوم و نختص في هذا التقرير بالكرة داخل ريال مدريد.













تحدث الفرنسي قائلاً:” الجميع يتحدث معي عن مسألة إنتقالي لمدريد، كنت أتحدث أنا أيضاً عن الفريق في صغري، لكنني الأن لاعب محترف ولا يمكن الحديث عن هذه الأشياء”.





وتابع:” نحن في يناير، وقت المال من الموسم، تخيل ما سيحدث إن أجبتُ سؤالك وقلتُ شيئًا، سيتحدث الجميع عن ذلك وهذا ليس جيدًا لباريس سان جيرمان”.





واختتم:” عليّ أن أبقى هادئًا وأن أُبقي تركيزي منصبًا على باريس سان جيرمان وبعد ذلك في نهاية الموسم سنرى”.





وتعاقد الملكي بالأمس مع البرازيلي راينيير خيسوس قادماً من فلامنجو بعقد يمتد إلي ست سنوات بمبلغ خمس وثلاثون مليون يورو.









تعرف على قائمة ريال مدريد لمباراة الكأس

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عن قائمة فريقه التي سوف تشارك في المباراة.





وضمت القائمة كلاً من:





حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتوبي.





الدفاع: كارفاخال، ميلتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي.





الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، خاميس رودريجيز، فرانشيسكو إيسكو.



