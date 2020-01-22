Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس سالامنكا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ريال مدريدYALLA ONLINE

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
من المنتظر أن يقوم ريال مدريد بإراحة الأساسيين في مواجهة يونيونستاس في كأس الملك ولكن دون أن يقوم زيدان بتغيير طريقة اللعب وهي 4/4/3، وقد نرى بعض الاسماء مثل أريولا، ميليتاو وكذلك براهيم دياز.

التشكيل | 4-3-3
ألفونسو أريولا
مارسيلو - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - ناتشو
لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - براهيم دياز
لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز - إيسكو


– يلتقي  ريال مدريد غداً بفريق يونيونيستاس سالامانكا في دور الـ32 من بطولة كأس الملك، ويعتبر فريق سالامانكا مجهولاً بالنسبة للمرينجي بشكلٍ كبير.

ويلعب فريق سالامانكا في الدرجة الثالثة الإسبانية ولكن المرينجي سبق له تاريخياً أن لعب في سالامنكا ضد دنادي ديبورتيفو سالامانكا (الذي تم إغلاقه في عام 2013) سواءاً في بطولة الدوري الإسباني أو في بطولة الكأس.

وسبق لريال مدريد أن زار سالامانكا مرتين في بطولة الكأس وفاز فيهما بهدفٍ نظيف عام 1943 والمرة الثانية كانت في عام 1996 وفاز بهدفين للاشىء.

Advertisements

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"شديد البرودة ليلا".. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

منذ أقل من ساعتين

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي الخاسر الأكبر.. سعر إعارة وليد أزارو للاتفاق

منذ أقل من ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 8 ساعات

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أول لاعب يرفضه كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 18 ساعة

إقالة ميدو من تدريب المقاصة

منذ 39 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم وليد أزارو

11:18 ص

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

مجهولون يغتالون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني (صور)

10:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status