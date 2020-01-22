يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس سالامنكا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ريال مدريدYALLA ONLINE

من المنتظر أن يقوم ريال مدريد بإراحة الأساسيين في مواجهة يونيونستاس في كأس الملك ولكن دون أن يقوم زيدان بتغيير طريقة اللعب وهي 4/4/3، وقد نرى بعض الاسماء مثل أريولا، ميليتاو وكذلك براهيم دياز.





التشكيل | 4-3-3

ألفونسو أريولا

مارسيلو - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - ناتشو

لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - براهيم دياز

لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز - إيسكو









– يلتقي ريال مدريد غداً بفريق يونيونيستاس سالامانكا في دور الـ32 من بطولة كأس الملك، ويعتبر فريق سالامانكا مجهولاً بالنسبة للمرينجي بشكلٍ كبير.





ويلعب فريق سالامانكا في الدرجة الثالثة الإسبانية ولكن المرينجي سبق له تاريخياً أن لعب في سالامنكا ضد دنادي ديبورتيفو سالامانكا (الذي تم إغلاقه في عام 2013) سواءاً في بطولة الدوري الإسباني أو في بطولة الكأس.





وسبق لريال مدريد أن زار سالامانكا مرتين في بطولة الكأس وفاز فيهما بهدفٍ نظيف عام 1943 والمرة الثانية كانت في عام 1996 وفاز بهدفين للاشىء.



