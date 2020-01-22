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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ريال مدريد ويونيونستاس سالامنكا بث مباشر ريال مدريد NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ريال مدريد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:45 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وصعد الملكي ريال مدريد إلى شراكة نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بنفس الرصيد حيث يشهد هذا الموسم كبيرة بين الفريقين الكبيرين والمتنافسين دائمًا على لقب الليجا.

وسيركز نادي ريال مدريد في الوقت الحالي على مباراته المقبلة ضد فريق سالامانكا في إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا التي تغيب عن خزائن النادي الملكي منذ عام 2014.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة
وسيلعب الفريقان مباراتهما يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يناير لعام 2020 الجاري في ملعب “بيستاس ديل هيلمانتيكو” الخاس بنادي سالامانكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة أي الثانية عشر بتوقيت أبوظبي ودبي وهي غير منقولة في الوطن العربي.

يستعد ملعب هيلمانتيكو لحدث تاريخي وذلك يوم الأربعاء المقبل 22 يناير 2020، الموافق 27 جمادي الأخر 1441 هجريًا وذلك عندما يستضيف فريق يونيونستاس سالامنكا نظيره ريال مدريد، وذلك في دور 32 من كأس ملك إسبانيا الذي يحمل لقبه فريق فالنسيا في العام الماضي بعد التغلب على برشلونة في النهائي.

فاز الملكي مؤخرًا بكأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بعد أن تغلب على أتلتيكو مدريد في النهائي بضربات الجزاء الترجيحية، ويسعى لزيادة رصيده من البطولات هذا الموسم مع عودة زيدان، وبالقطع يمكن اعتبار كأس الملك إحدى البطولات الهامة التي يستهدفها المدرب الفرنسي في الفترة المقبلة.

في المقابل، سيحاول يونيونستاس بذل كل ما لديه خاصًة وأن المباراة ستقام على أرضه ووسط جمهوره، لعل وعسى يحقق مفاجأة لن تُمحى أبدًا من تاريخ الفريق بإقصاء نادي بحجم ريال مدريد وهو بطل كأس السوبر الإسباني مؤخرًا، ولكن صنع المعجزة يشترط أن يكون الحافز أكبر من الحاجز النفسي لديهم.

موعد مباراة يونيونستانس سالامنكا ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة

 يونيونستاس سالامنكا - ريال مدريد ستاد هيلمانتيكو الأربعاء 22 يناير 2020،
27 جمادي الأول 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية المباراة غير مذاعة 

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد
سيواصل ريال مدريد افتقاده للثنائي أسينسيو وهازارد للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الملكي لأي لاعب في أولى مبارياته في كأس ملك إسبانيا سواء للإصابة أو للإيقاف.
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