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مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيونستاس سالامنكا مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:45 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاث وأربعون نقطة خلفاً لبرشلونة المتصدر بفارق الأهداف

مدرب يونيون ستانس يتحدث قبل مباراة فريقه أمام ريال مدريد
تحدث خابيير لواثيس المدير الفني لفريق سالامانكا في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة.

وقال:” ‏نحن نعلم ما يعني اللعب ضد بطل أوروبا وهي فرصة لنبرهن من هو هذا النادي، سوف تكون مباراة جميلة”.

وتابع:” ‏كل شيء مختلف منذ أن تم إعلان أن ريال مدريد هو منافسنا القادم، سوف تكون مباراة تاريخية”.

واستكمل:” لقد تطور زيدان ونمى عن فترته الأولى وإضافة إلى ذلك، لقد اكتسب الخبرة اللازمة”.

واستطرد:” لا يهم بأي لغة سوف أتحدث مع زيزو، أعتقد بأني سوف أتحدث معه باللغة الفرنسية، سأخبره أنه يقوم بعمل جيد و هو مرجع بالنسبة لي، و بدونه لما كان ريال مدريد ما هو عليه الآن”.

واختتم:” أنا و زيدان في النهاية كلانا يفعل نفس الشيء، نحن نستحم ولا يمكننا تمشيط شعرنا وهو يدرب فريقًا مثل مدريد و أنا أدرّب فريقًا مثل يونيون ستاس و بالطبع هو يكسب أموال أكثر مني وأيضًا هو الناس يلتفون حوله في الشارع ولكن انا لا”.

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب فريق إشبيلية بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 الذي يحمل لقبه نادي برشلونة في الموسمين الماضيين في لقاء شهد تألق النجم البرازيلي كاسيميرو الذي سجل هدفي اللقاء.

وصعد الملكي ريال مدريد إلى شراكة نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بنفس الرصيد حيث يشهد هذا الموسم كبيرة بين الفريقين الكبيرين والمتنافسين دائمًا على لقب الليجا.

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