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ليفربول يقترب من أقوى صفقاته

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:06 م
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تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
عبد القادر عرابي
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يبدو أن فريق ليفربول الإنجليزي على وشك الاتفاق على ضم أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لشبكة ألديسمارك الإسبانية، فإن نادي ليفربول استقر على ضم النجم الألماني الدولي ومهاجم فريق لايبزيج الألماني تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة أن إجراءات إنضمام فيرنر لملعب أنفيلد ستتم قبل انطلاق بطولة يورو 2020.

وستقوم إدارة ليفربول بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر والتي تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم فيرنر رفقة فريقه لايبزيج مستوى ملفت للأنظار هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفاً خلال 18 مباراة في الدوري الألماني، وينافس نجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي على لقب الحذاء الذهبي.

ويلقى فيرنر إهتماماً من أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته، إلا أنه يبدو وأنه يفضل الإنضمام للريدز في المستقبل.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن إدارة ليفربول ترصد ميزانية ضخمة لعقد صفقات قوية في الصيف المقبل، ويعد فيرنر ضمن أهم الأسماء المطلوبة في تشكيلة المدرب يورجن كلوب.

ويحل ليفربول ضيفاً على ملعب مولينوكس لمواجهة فريق ولفرهامبتون الإنجليزي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول ليفربول لايبزيج تيمو فيرنر

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