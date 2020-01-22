"البحوث الإسلامية": 311 عنوانًا وندوات تثقيفية وفعاليات للطفل بمعرض الكتاب



وتابع الأمين العام، أن الأزهر الشريف يستهدف بهذه المشاركة، دعم خطط التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتعزيز جهود إرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على نشر قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تعمل جماعات العنف والتطرف على نشرها بين الناس.



وأضاف عياد أن قطاعات الأزهر الشريف التي تشارك في المعرض تضم، هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، جامعة الأزهر، ومرصد الأزهر، ومركز الترجمة، وإحياء التراث، قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تشارك تلك القطاعات المشاركة بعدد من المؤلفات العلمية والثقافية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتقترب من نحو (311) عنوانًا، وتستعرض حلولًا واقعية لكثير من القضايا المجتمعية الشائكة، كما تفند العديد من الشبهات الفكرية المثارة وترد عليها بمنهجية علمية واضحة.



وأوضح أن مشاركة الأزهر بمعرض الكتاب لا تقتصر على جانب الكتاب المقروء فحسب وإنما تشتمل على مجموعة من الندوات التثقيفية يبلغ عددها نحو 19 ندوة ثقافية تستعرض مجموعة من القضايا المجتمعية والفكرية المعاصرة، حيث يشارك في هذه الفعاليات الثقافية والفكرية المتنوعة نخبة من كبار العلماء والمفكرين سواء من داخل الأزهر أم من خارجه، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة لبانورما الأزهر الشريف، والتي تعرض تاريخ الأزهر الشريف ودوره الوطني منذ إنشائه، حيث حازت البانوراما على إعجاب وإشادات زوار المعرض خلال الأعوام السابقة.



وأشار عيّاد إلى أن الجناح يقدم مجموعة من الخدمات للجمهور العام خلال فترة المعرض كخدمة الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى، كما يعرض مجموعة من نوادر مخطوطات الأزهر الشريف التي تعود إلى مئات السنين، لافتًا إلى أن مشاركة الأزهر خلال الأعوام السابقة حققت جزءًا مهمًا في زيادة التواصل التوعوي والثقافي الفعّال مع جميع فئات المجتمع.



وأكد الأمين العام أن جناح الأزهر الشريف لم يغفل أيضًا جانب الأسرة والطفل، حيث يضم الجناح قسم خاص بالطفل وورش الأعمال الفنية والخط العربي ضمن أنشطة قطاع المعاهد الأزهرية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجلة نور.



وأضاف عياد أن هناك ركنا خاصا أيضًا للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله والذي يمثل شخصية الجناح لهذا العام، حيث يعرض ركن الإمام سيرة الشيخ رحمه الله ومساهماته العلمية والفكرية خلال مسيرة حياته المليئة بالإنجازات العملية والعلمية.

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد المشرف العام على جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الأزهر الشريف يشارك بقطاعاته المختلفة في فعاليات الدورة الواحدة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 لهذا العام، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بضرورة التواصل الثقافي والفكري مع الجماهير من خلال المؤلفات العلمية والفعاليات الثقافية المتنوعة.