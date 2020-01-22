لفته إنسانية.. أمن الجيزة يُجدد جواز سفر لمواطن داخل منزله



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمدينة الحوامدية بجنوب الجيزة، التمس خلاله مساعدته في تجديد جواز السفر الخاصة به لعدم قدرته على الحركة.



على الفور تم التنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وايفاد مأمورية خارجية من قسم جوازات البدرشين إلى محل إقامة المواطن المذكور، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد الجواز الخاص به.





وقد تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية والسريعة لملتمسه والجهد المبذول لإستخراج جواز السفر الخاص به.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أوفدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، مأمورية لمسكن مواطن، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، لإنهاء الإجراءات الخاصة بتجديد جواز السفر الخاصة به، لعدم قدرته على الحركة.