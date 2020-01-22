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محمود الخطيب في تدريب الأهلي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:42 ص
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الخطيب
الخطيب
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام حاليًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء حضور الخطيب من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة الهامة المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد الخطيب جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين وطالبهم خلالها ببذل أقصى جهد في مباراة النجم الساحلي لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي، والاقتراب خطوة كبيرة من الصعود للدور المقبل من البطولة الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.
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نادي الاهلي محمود الخطيب الاهلي اخبار الاهلي

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