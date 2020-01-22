حملات توعية غذائية بالتعاون بين "القومي لتنمية الطفولة المبكرة" و"جايكا"

ينفذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" سلسلة حملات للتوعية الغذائية في المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج (البحر الأحمر، أسوان، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، والجيزة) في شراكة تهدف للاستفادة من حملات التوعية التي يُطلقها البرنامج.



وتستهدف حملات التوعية التي شهدت مدينة الغردقة أولى الفاعليات بمشاركة 162 مستفيد نشر التوعية بأهمية التغذية السليمة للطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج، والعادات السيئة في الطعام وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبة وأيضًا معرفة الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية الهامة للطفل.



وتشهد محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، ثاني فعاليات هذه الحملات؛ حيث تعقد بقرية الحجندية بالمندرة، وتستهدف تلك الندوات الأهالي والميسرات والعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.



من جانبها، أكدت دينا عبدالوهاب مستشار وزير التضامن لتنمية الطفولة المبكرة، إن معرفة الأمهات والميسرات بأسس التغذية السليمة وبطبيعة المرحلة العمرية من عمر يوم وحتى 4 سنوات يعد ركيزة أساسية لصحة الطفل وبنائه بشكل جيد، وأن مثل هذه الندوات هامة لرفع وعي الأمهات والميسرات في جميع المجالات التي تؤثر على نمو الطفل وبناء قدراته ومهاراته لخلق جيل قوي وواعي يفكر بشكل سليم.



جدير بالذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة، هذا وتساعد الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم على ضمان جودة التنمية المستدامة للطفولة المبكرة.