انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في العجوزة





وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، انتداب المعمل الجنائي، لفحص نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة العجوزة، لمعرفة أسباب الحريق وظروف الواقعة.