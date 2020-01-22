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إقالة ميدو من تدريب المقاصة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:37 ص
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ميدو
ميدو
الفجر الرياضي
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قرر نادي مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق عقب سلسلة تراجع النتائج والتي كان آخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة رقم 14 من الدوري المصري.

 

وينوي مجلس المقاصة تعيين جمال عمر في منصب المدير الفني المؤقت للفريق حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لميدو.


ويعاني المقاصة من تراجع النتائج حيث يحتل الفريق المركز الـ15 برصيد 11 نقطها جمعها من فوزين وخمس تعادلات و7 هزائم.

 

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ميدو مصر المقاصة المقاصة اقالة ميدو

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