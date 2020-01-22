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جامعة القاهرة تشارك في معرض الكتاب اليوم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:31 ص
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الدكتور محمد عثمان الخشت
الدكتور محمد عثمان الخشت
أية حمروشي
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تشارك اليوم الأربعاء جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 22 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، المشاركة في المعرض بجناح خاص وبأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، مشيرًا إلى أن هناك تنوعًا في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة، من تاريخ واجتماع وفلسفة وعلم النفس والطب والآثار والزراعة والسياسة والاقتصاد والإعلام، ومن أحدث الكتب التي تشارك بها الجامعة، كتاب التفكير النقدي وكتاب ريادة الأعمال، وكتاب إدمان الإنترنت: دليل للتقييم والعلاج، ومعجم الأديان العالمية.

وأضاف الخشت، أن الجامعة ستشارك بمجموعة من الكتب المترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والفارسية، التي تصدر ضمن مشروع جامعة القاهرة للترجمة، وهو المشروع الذي تهدف من خلاله الجامعة إلى تأسيس منبر للإبداع الفكري والثقافي في شتى صنوف المعرفة الإنسانية، كما تشارك الجامعة بمجموعة من المجلات العلمية للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، بالإضافة إلى المجلة الدولية للجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS.
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الكلمات المفتاحية

فعاليات معرض القاهرة للكتاب جامعة القاهرة

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