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برنامج بدني لتجهيز الأهلي لموقعة النجم الساحلي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:29 ص
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بوابة الفجر
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قام توماس بينيكل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بوضع برنامجا بدنيا خاصا؛ لتنفيذه في مران الفريق اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي صل عليها اللاعبون واستمرت لمدة يومين عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للتخلص من حالة الإجهاد بسبب ضغط المباريات، حيث استغل رينيه فايلر المدير الفني للفريق تأجيل مباراة انبي في الدوري، ومنح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد مواجهة المقاولون العرب.

ويبدأ الأهلي اليوم التحضير لمواجهة النجم الساحلي التي المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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