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الأهلي يرتب مع سفير مصر في السودان لمواجهة الهلال

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:27 ص
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الأهلي والهلال
الأهلي والهلال
علي نبوي
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حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بإجراء عدد من الاتصالات بالسفير المصري في السودان للترتيب لرحلة السودان استعدادًا لمواجهة الهلال.

وقام عبدالحفيظ وعدلي، بالتواصل مع السفير حسام عيسي، سفير مصر لدى السودان، للتنسيق مع السفارة المصرية فيما يخص استقبال بعثة الأهلي وفندق الإقامة ووسائل التنقل وملاعب التدريب.

كما قام الثنائي بإجراء اتصالات مكثفة مع اتحاد الكرة السوداني؛ للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمواجهة الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة النجم الساحلي في القاهرة يوم 26 يناير الجاري على استاد السلام في الجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل السفر إلى السودان لمواجهة فريق الهلال.

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