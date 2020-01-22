«كورة لايف» TODAY الرجاء مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريمس بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش باريس PLUS بدون تقطيع NOW

يأمل نادي باريس سان جيرمان في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام ستاد ريمس، يوم الأربعاء 22 يناير 2020 في نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية .

وجدير بذكر ان باريس سان جيرمان ألتقى ستاد ريمس في 0 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي باريس سان جيرمان الانتصار في 0 مواجهات مقابل 0 خسارة و0 تعادلات.





موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس والقنوات الناقلة في نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية يوم الأربعاء 22 يناير 2020





لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس الرابطة الفرنسية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ستاد ريمس ضد باريس سان جيرمان ، إضافة إلى القنوات الناقلة. سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس منقولة بشكل حصري في توقعاتنا التقريبية عبر قناة بين سبورت اتش دى 6 “beIN SPORTS HD 6” فيما سيكون معلق المباراة جواد بدة وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين.





موعد مباراة ستاد ريمس ضد البي أس جي في كأس الرابطة الفرنسية

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ستاد أوغيست دولون، ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي ستاد ريمس وباريس سان جيرمان ستنطلق تحديداً في تمام الساعه 22:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 21:00 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.





ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وكرة القدم الفرنسية التعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي، فموعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس مهم لعشاق الفريق الباريسي في كل مكان، حيث يستضيف فريق باريس سان جيرمان على أرضه وبين جمهوره على ملعب حديقة الأمراء، نظيره فريق ريمس، في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار منافسات الإسبوع السابع من مباريات الدوري الفرنسي، حيث يتصدر الفريق الأزرق الباريسي جدول االترتيب العام للدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة وبالعلامة الكاملة من 6 لقاءات وبفارق 3 نقاط عن أبرز ملاحقيه نادي ليل، ويسعى نيمار وكافاني وامبابي ورفاقهم لتجاوز فريق ريمس اليوم والتقدم خطوة نحو الحفاظ على اللقب، ونسيان هزيمة الفريق الأوروبية الأسبوع الماضي أمام ليفربول.









-موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي













من المقرر أن يقام اللقاء في الإسبوع السابع من الدوري الفرنسي، غدا الأربعاء الموافق 26 من سبتمبر 2018، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والتي توافق تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش .

















أما فريق ريمس الضيف يقع في منتصف الجدول وفي المركز الـ 11 بالتحديد برصيد 8 نقاط، ويهدف للتقدم أكثر في جدول الترتيب العام وتسبيب المشاكل للنادي الباريسي .



