KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة باريس سان جيرمان وريمس بث مباشر توتنهام NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش باريس سان جيرمانNOW

يلتقي ستاد ريمس بمنافسه باريس سان جيرمان في لقاء دور نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية، وذلك مساء الأربعاء 22 يناير 2020.





وصل نادي باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعد الفوز على سانت إيتيان في ربع النهائي، بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف.





بينما وصل ستاد ريمس إلى هذا الدور بعدما تغلب بركلات الجزاء الترجيحية على ستراسبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين.





الثنائي يسعيان لتحقيق الفوز من أجل التأهل للنهائي والتتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية.





تعرف على موعد وتفاصيل مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في بطولة كأس الرابطة الفرنسية، والقنوات الناقلة





موعد مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية

تنطلق مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية

تقام مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية، على ملعب أوجيست دولون.

معلق مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية

يقوم بالتعليق على مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسية، المعلق الرياضي جواد بدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في كأس الرابطة الفرنسيةوالقناة الناقلة

تنقل مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة، على قنوات:



