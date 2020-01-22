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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريمس بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:42 ص
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بوابة الفجر
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يخوض نادي ستاد ريمس الفرنسي لمواجهة ضيفه نادي باريس سان جيرمان في مساء يوم الأربعاء 22 يناير 2020 على ستاد أوغيست دولون يقع في ريمس في فرنسا، وهو الملعب الرئيسي لنادي ستاد ريمس يتسع الملعب لجلوس 21127 شخص أفتتح 1935 آخر تجديد 2008 .
ستقام مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان في مباراة نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة البي أس جي وستاد ريمس والقنوات الناقلة، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في كأس الرابطة الفرنسية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس :
إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 22 يناير 2020
الساعة : 22:00 مصر، 23:00 السعودية
المباراة باريس سان جيرمان vs ستاد ريمس
ستاد ريمس vs باريس سان جيرمان
البلد المستضيف :فرنسا
المدينة : ريمس
الملعب : ستاد أوغيست دولون
الحكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
المعلق : جواد بدة
البطولة: كأس الرابطة الفرنسية
معلومات أضافية : مباراة نصف النهائي من كأس الرابطة الفرنسية

التوقيت ستاد ريمس x باريس سان جيرمان :
20:00 غرينتش – نواكشوط
21:00 الرباط – الجزائر – تونس
22:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
23:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
00:00 مسقط – أبوظبي
طهران 01:00

قنوات الناقلة ستاد ريمس vs باريس سان جيرمان :
بي ان سبورت اتش دي 6
BT Sport ESPN
Canal + Sport France
SuperSport HD 3 alb
BT Sport 3 / HD

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس والقنوات الناقلة في كأس الرابطة الفرنسية
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موناكو 1 : 4 باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان 3 : 3 موناكو
باريس سان جيرمان 6 : 1 سانت إيتيان
اي اس أيه لينا مونتليري 0 : 6 باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان 4 : 1 أميان
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نتائج اخر  5 مباريات ل ستاد ريمس

أميان 1 : 1 ستاد ريمس
نيم أولمبيك 2 : 0 ستاد ريمس
ستاد ريمس 0 : 0 ستراسبورج
موناكو 2 : 1 ستاد ريمس
ستاد ريمس 1 : 1 ليون
تاريخ مواجهات ستاد ريمس وباريس سان جيرمان
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