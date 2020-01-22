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أخبار البورصة المصرية .. البورصة تربح 3.5 مليار جنيه في الدقائق الأولي من تعاملات اليوم
الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:23 ص
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
إستهلت البورصة المصرية خسائرها بختا تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مششتريات المصريين والأجانب .
وربح رأس المال السوقى خلال الدقائق الأولي من التعاملات نحو 3.6 مليار جنيه ليصل عند مستوى 695.5 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 13726.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة0.35% ليصل عند مستوى 529.5 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.6% ليصل عند مستوى 1376.7 نقطة.
تداولات البورصة المصرية
وبلغ حجم التداول على الأسهم 5.2 مليون ورقة مالية بقيمة 24.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18 ألف عملية لعدد 731 شركة.
أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 21-1-2020
أنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء على تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، للجلسة الثالثة بإستثناء جلسة الاحد الذى ارتفع بها الرئيسي بالتجارى الدولى فقط مع تراجع باقى القياديات ، ليستمر التجارى فى عمليات جنى الارباح وصولا الى 84.5 جنيه ليرتد منها منتصف ألتداولات و يغلق عند 85.5 جنيه وأغلق المؤشر الرئيسي على تراجع بنسبة 0.97% عند 13639 نقطه ، فيما تراجع إيجي إكس 70 بنسبة 0.41% عند 527.7 نقطة ، و جاءت تاولات أمس منخفضة مسجلة نحو 415 مليون جنيه بمخطط سيولة 44.85 % للشراء ، مع تحول المستثمرين العرب للشراء فى تبادل لأدوار مع المستثمرين المصريين الذين اتجهوا للبيع مع الاجانب .
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