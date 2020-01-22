أخبار البورصة المصرية .. البورصة تربح 3.5 مليار جنيه في الدقائق الأولي من تعاملات اليوم

أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية خسائرها بختا تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مششتريات المصريين والأجانب .

وربح رأس المال السوقى خلال الدقائق الأولي من التعاملات نحو 3.6 مليار جنيه ليصل عند مستوى 695.5 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 13726.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة0.35% ليصل عند مستوى 529.5 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.6% ليصل عند مستوى 1376.7 نقطة.



تداولات البورصة المصرية



وبلغ حجم التداول على الأسهم 5.2 مليون ورقة مالية بقيمة 24.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18 ألف عملية لعدد 731 شركة.



أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 21-1-2020



