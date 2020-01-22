Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. البورصة تربح 3.5 مليار جنيه في الدقائق الأولي من تعاملات اليوم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:23 ص
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


أخبار البورصة المصرية

إستهلت  البورصة المصرية خسائرها  بختا تعاملات جلسة اليوم الأربعاء  ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مششتريات المصريين والأجانب .

وربح رأس المال السوقى خلال الدقائق الأولي من التعاملات  نحو 3.6 مليار جنيه ليصل عند مستوى 695.5 مليار جنيه.


مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 13726.4 نقطة، وارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة0.35% ليصل عند مستوى 529.5 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.6% ليصل عند مستوى 1376.7 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 5.2 مليون ورقة مالية بقيمة 24.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18 ألف عملية لعدد 731 شركة.

أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 21-1-2020

أنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء  على تراجع جماعي لكافة المؤشرات  ، للجلسة الثالثة بإستثناء جلسة الاحد الذى ارتفع بها الرئيسي بالتجارى الدولى فقط مع تراجع باقى القياديات ، ليستمر التجارى فى عمليات جنى الارباح وصولا الى 84.5 جنيه ليرتد منها منتصف ألتداولات و يغلق عند 85.5 جنيه  وأغلق المؤشر الرئيسي على تراجع بنسبة  0.97% عند 13639 نقطه ، فيما تراجع إيجي إكس 70 بنسبة 0.41% عند 527.7 نقطة ، و جاءت تاولات أمس منخفضة مسجلة  نحو 415 مليون جنيه بمخطط سيولة 44.85 % للشراء ، مع تحول المستثمرين العرب للشراء فى تبادل لأدوار مع المستثمرين المصريين الذين اتجهوا للبيع مع الاجانب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ أقل من ساعة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

نجم بيراميدز يحدد هدف الفريق في الموسم الحالي ويفاجئ الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة خالد النبوي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تغيير جديد في صفقات ريال مدريد

منذ ساعة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 4 ساعات

"قصر العيني الفرنساوي" يكشف تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن عن ضحية جديدة لـ"فايلر"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 17 ساعة

تقارير.. إدارة برشلونة حددت موعد رحيل كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدر بيانا هاما بعد قليل

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز الـ 15 ألف نقطة

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه بالمستهل.. ومؤشرها الرئيسي يتجاوز 15200 مقطة

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. والسوقي يربح 2.2 مليار جنيه

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الأحد

البورصة تربح 1.4 مليار جنيه في الدقائق الأولي من تعاملات اليوم

"البورصة" تعمق خسائرها والمؤشر الرئيسي يهوي2.12% بمستهل جلسة الثلاثاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

06:51 ص

عاجل.. حسام البدري يعلن ضم 5 وجوه جديدة للمنتخب

10:12 ص

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

03:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status