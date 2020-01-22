أردوغان يتخلى عن الأتراك الأويغور من أجل التجارة مع الصين

ذكرت المعارضة التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخلى عن الأتراك الأيغور من أجل التجارة مع الصين، رافضة التضحية بهم من أجل العلاقات التجارية مع بكين، حسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

وطالب النائب البرلماني بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوتكو جاكيروز، أردوغان بإرسال وفد إلى الصين لبحث الادعاءات المتعلقة بقمع أقلية الأتراك الأيغور، وتنفيذ ما وعد به منذ 6 أشهر.

وانتقد جاكيروز، مواقف الرئيس التركي أردوغان السابقة المدافعة عن الإيغور، قائلًا: "لا يجب التضحية بهم من أجل العلاقات مع الصين".

وكانت الصين تتعرض لانتقادات دولية في السنوات الأخيرة جراء سياساتها الخاصة بالأتراك الأويغور، إلى جانب الأقليات العرقية الأخرى، علماً أنه يُعتقد أن أكثر من مليون شخص محتجزون في معسكرات اعتقال معروفة رسمياً باسم مراكز التعليم والتدريب المهني.