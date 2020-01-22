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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة نوريتش سيتي و توتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش توتنهام YALLA ONLINE

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
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موعد مباراة توتنهام ونوريتش سيتي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي
الترتيب توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي
لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط
8 توتنهام هوتسبر
23
8
7
8
36
31
+5
31
20 نورويتش سيتي
23
4
5
14
23
45
-22
17
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نوريتش سيتي 1 : 0 بورنموث
مانشستر يونايتد 4 : 0 نوريتش سيتي
بريستون نورث ايند 2 : 4 نوريتش سيتي
نوريتش سيتي 1 : 1 كريستال بالاس
نوريتش سيتي 2 : 2 توتنهام هوتسبير
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واتفورد 0 : 0 توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير 2 : 1 ميدلزبره
توتنهام هوتسبير 0 : 1 ليفربول
ميدلزبره 1 : 1 توتنهام هوتسبير
ساوثهامتون 1 : 0 توتنهام هوتسبير
تاريخ مواجهات نوريتش سيتي و توتنهام هوتسبر
يأمل نادي توتنهام في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي نوريتش سيتي، يوم الأربعاء 22 يناير 2020 في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي.
وجدير بذكر ان توتنهام هوتسبير ألتقى نوريتش سيتي في 83 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي مانشستر يونايتد الانتصار في 9 مواجهات مقابل 3 خسارة و5 تعادلات.
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