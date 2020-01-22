يلا شووت NOW مشاهدة مباراة نوريتش سيتي و توتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش توتنهام YALLA ONLINE

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موعد مباراة توتنهام ونوريتش سيتي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

الترتيب توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

8 توتنهام هوتسبر

23

8

7

8

36

31

+5

31

20 نورويتش سيتي

23

4

5

14

23

45

-22

17

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نوريتش سيتي 1 : 0 بورنموث

مانشستر يونايتد 4 : 0 نوريتش سيتي

بريستون نورث ايند 2 : 4 نوريتش سيتي

نوريتش سيتي 1 : 1 كريستال بالاس

نوريتش سيتي 2 : 2 توتنهام هوتسبير

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واتفورد 0 : 0 توتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير 2 : 1 ميدلزبره

توتنهام هوتسبير 0 : 1 ليفربول

ميدلزبره 1 : 1 توتنهام هوتسبير

ساوثهامتون 1 : 0 توتنهام هوتسبير

تاريخ مواجهات نوريتش سيتي و توتنهام هوتسبر

يأمل نادي توتنهام في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي نوريتش سيتي، يوم الأربعاء 22 يناير 2020 في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي.