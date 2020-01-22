كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة نوريتش سيتي و توتنهام بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «توتنهام »رابط توتنهام HD

نوريتش سيتي,الدوري الانجليزي,ليفربول,نوريتش سيتى,الدوري الإنجليزي,نوريتش,مانشستر سيتي,البريميرليج,ليفربول ونوريتش سيتي,مباراة,مباراة ليفربول ونوريتش سيتي,ريال مدريد,مباراة ليفربول اليوم,ليفربول اليوم,محمد صلاح,اهداف,سيتي,مباراة ليفربول

نتائج اخر 5 مباريات بين نوريتش سيتي و توتنهام هوتسبر





توتنهام,توتنهام هوتسبير,نادي توتنهام,ملعب توتنهام الجديد,توتنهام وليفربول,مباراة,هوتسبير,ملعب توتنهام,كرة القدم,ليفربول,:توتنهام هوتسبير,بريطانيا,اخبار توتنهام هوتسبير,ملعب توتنهام هوتسبير,الدوري الإنجليزي,اخبار توتنهام هوتسبر,جوزيه مورينيو

نوريتش سيتي 2 : 2 توتنهام هوتسبير

نوريتش سيتي 0 : 3 توتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير 3 : 0 نوريتش سيتي

نوريتش سيتي 1 : 0 توتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير 2 : 0 نوريتش سيتي

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوريتش سيتي والقنوات الناقلة في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء 22 يناير 2020





موعد مباراة نوريتش سيتي ضد توتنهام هوتسبير في البريمير ليج

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ملعب توتنهام هوتسبر، وسيقودها الحكم الدولي (لم يحدد بعد). ومن المقرر أن تنطلق مباراة نادي توتنهام الإنجليزي ونادي نوريتش سيتي الإنجليزي تحديداً في تمام الساعه 21:30 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:30 مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس , سوف تكون مباراة توتنهام هوتسب ضد نوريتش سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي ان سبورت اش دي 1 “beIN SPORTS HD 1 ” فيما سيكون معلق المباراة هو محمد بركات.

في هذا اللقاء سيقابل نادي توتنهام الإنجليزي خصمه نوريتش سيتي الإنجليزي والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية في البريمير ليج.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة نوريتش سيتي وتوتنهام، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة الجولة الرابعة والعشرون من البريمير ليج .





موعد مباراة توتنهام ونوريتش سيتى ، يستضيف توتنهام الإنجليزى غداً الأربعاء على ملعبه فريق نوريتش سيتى فى تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة, وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الإنجليزى.





يخوض توتنهام اللقاء بقيادة جوزية مورينيو وهو فى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة وفاز فى 8 وخسر مثلهم وتعادل فى 7 مباريات, بينما نورويتش فى موقف لا يحسد عليه حيث أنه فى قاع جدول الترتيب للدورى الإنجليزى برصيد 17 نقطة ولم يفوز سوى فى 4 مباريات وتعادل فى 5 وتلقى الخسارة 14 مرة.









من المتوقع أن تكون مباراة سهلة على توتنهام والذى سيحاول أن يزيد من جراح خصمه محاولة من الاستفادة من الثلاث نقاط من أجل تقدم مركزه فى الدورى نحو المربع الذهبى كما أنه سيستغل عاملى الأرض والجمهور والضغط المستمر على نوريتش واحراز أكثر من هدف فى مرماه حيث أن اهتزت شباكه 45 مرة وهو أعلى معدل لفريق لاستقبال أهداف لهذا الموسم حتى الآن.





المباراة توتنهام ضد نوريتش سيتي

البطولة الدوري الإنجليزي

موعد المباراة 22/يناير/2020 | في تمام الساعة ال9:30 توقيت مصر

ملعب المباراة استاد توتنهام هوتسبر

القنوات الناقلة بي ان سبورت





يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره نوريتش سيتي برسم مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء المقبل.





وينقل اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويدخل السبيرز اللقاء وهو في المركز الثامن وفي جعبته 31 نقطة ، بينما نوريتش سيتي يحتل المركز الأخير برصيد 17 نقطة.





ومن المنتظر أن ينقل اللقاء على القنوات التالية:





beIN Connect MENA 📺





beIN Sports MENA 1 HD





beIN Sports MENA 11 HD





DAZN Canada [$] (geo/R)





PPTV Sport [$] (geo/R)





Sky Sport Arena Italia / HD





Sky Sport Football Italia / HD





Sky Sport Serie A / HD





Sport 4 Israel / HD





Sport TV3 (portugal) / HD





SuperSport 4 RSA / HD



