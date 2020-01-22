تفاصيل زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لشمال سيناء

زار 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، محافظة شمال سيناء.





وشمل برنامج الزيارة، لقاء محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية وزيارة محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش.

ويأتي ذلك في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المختلفة والمساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدى للتحديات الراهنة.وأشاد أعضاء الوفد الأمريكي، بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الأصعدة في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب والإشادة بجهود القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء فضلًا عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالي شمال سيناء.وتأتي الزيارة في ضوء تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.